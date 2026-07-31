Жатва-2026: мобильные группы проверяют ход уборки в регионах
Ход жатвы во всех регионах страны в поле зрения мобильных рабочих групп. Они сформированы по итогам селекторного совещания у главы государства. В состав вошли представители прокуратуры, Комитета госконтроля, МВД, Минсельхозпрода и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная цель – оперативно выявлять и устранять любые проблемы, которые мешают сбору урожая, что называется, по горячим следам.
В поля отправился наш корреспондент Глеб Прокофьев.
К уборочной подошли очень ответственно. Как в целом хозяйство, так и специалисты, так и комбайнеры. На сегодняшний день все комбайны в поле.
В хозяйстве «Озерицкий-Агро», как и по всей стране, горячая пора. Полностью убран озимый ячмень, собрана почти половина озимого рапса, аграрии приступили к уборке озимой пшеницы. Главная трудность сейчас – дефицит кадров. Рук не хватает настолько, что на некоторых комбайнах механизаторы работают в одиночку, без помощников. Но в хозяйстве уверяют: на качестве урожая и соблюдении всех требований это не отражается.
Анжелика Гущеня, директор сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Конечно, если бы был помощник, было бы полегче. Посмотреть лишний раз, нет ли потерь, не остались ли где-то неподнятые зерновые. У нас с этим вопросом справляется агрономическая служба и начальники производственных участков.
Дальше зерно везут на сушку. Этот комплекс – гордость хозяйства. Работает всего второй сезон, а оснащен по последнему слову техники. Перерабатывают огромные объемы. Ежедневно с полей сюда доставляют в среднем около 600 тонн урожая. Каждая новая партия под контролем.
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