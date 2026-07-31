Жатва-2026: мобильные группы проверяют ход уборки в регионах

Ход жатвы во всех регионах страны в поле зрения мобильных рабочих групп. Они сформированы по итогам селекторного совещания у главы государства. В состав вошли представители прокуратуры, Комитета госконтроля, МВД, Минсельхозпрода и местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная цель – оперативно выявлять и устранять любые проблемы, которые мешают сбору урожая, что называется, по горячим следам.