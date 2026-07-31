В Минске наградили победителей и лауреатов конкурса «Строительный олимп – 2026»

Инновации, масштабы и строительные рекорды. В Минске чествовали победителей и лауреатов ежегодного республиканского конкурса на лучшие достижения в строительной отрасли Беларуси. В этом конкурсном году за право получить «олимпийские» награды боролись 115 участников из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это строительные, проектные и инжиниринговые организации, ведущие домостроительные предприятия, производители материалов, а также учреждения образования. Победителей определяли в восьми номинациях, охватывающих лучшие организации, объекты и решения строительной отрасли. Участники представили технологические новации и масштабные объекты сельскохозяйственного, промышленного, жилищного и социального назначения.

Среди реализованных инновационных проектов первая в регионе 24-этажная высотка в Гомеле, восстановленная ратуша XVIII века в Чечерске и селекционно-генетический центр в сфере птицеводства в Минском районе, а также проект по реставрации мемориального комплекса – Брестская крепость-герой.

Александр Романюк, генеральный директор коммунального унитарного производственно-строительного предприятия «Брестжилстрой»: Мы предприятие, которое охватывает, начиная от проектных работ, заканчивая буквально всеми категориями строительных работ. 98 % собственными силами осваиваем все объемы работ. Хорошо получилось у нас на таком важном объекте, как Брестская крепость. Решением правительства мы определены генеральным подрядчиком. С успехом мы уже две очереди сдали.

Владимир Наумович, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Строительная отрасль демонстрирует в первом полугодии очень хорошую динамику и хорошие результаты. Мы подошли с ростом по своей секции в объеме 101,2%, что говорит о том, что отрасль отправилась от первого квартала и вышла на траекторию развития. Появляются новые строительные материалы, совершенствуется законодательство. За прошлый год и за начало этого принят ряд нормативных документов, позволяющих отрасли двигаться вперед.

Белорусская строительная отрасль активно внедряет передовые технологические решения. Уже сейчас на объектах применяют наружные стены нового поколения «ТеплоСейф», которые повышают энергоэффективность зданий и снижают затраты. Разработан комплекс методов для проектирования и строительства метрополитена. Активно используется при возведении зданий и новый тип железобетонных винтовых свай – гибридные конструкции.