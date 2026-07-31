Информационно-просветительская акция «Шаг к успеху» прошла в детском лагере «Беларусь»

Выбор профессии, жизненные ценности и секреты карьерного роста. В лагерях страны продолжается масштабная информационно-просветительская акция «Шаг к успеху». С ребятами встречаются представители органов власти, известные спортсмены и деятели культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, загородный детский лагерь «Беларусь» посетил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский. В формате открытого диалога он пообщался с подростками и поделился личным опытом: рассказал о своем профессиональном пути, правилах принятия сложных решений и качествах, которые помогают добиваться поставленных целей.

Анастасия Кутеева, начальник воспитательно-оздоровительного лагеря «Беларусь»:

Каждую смену по два, по три спикера к нам приезжают. Детям очень нравится. Ребята стараются спрашивать приближенные вопросы к деятельности нашего спикера. Если это спортсмен, соответственно, это связано как-то со спортивными достижениями. Если, например, к нам приезжает Ханок, связано с его творческой деятельностью.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы в постоянном диалоге с молодежью находимся, всегда слушаем их предложения, их инициативы. В Минске ежегодно реализуются более 500 проектов, которые разрабатываются как раз школьниками, студентами. Это проекты самого различного профиля, касающиеся и благоустройства города, и создания зон отдыха. Для нас очень важно прежде всего услышать голос молодежи, голос ребят.