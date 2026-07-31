В Минске разработают комплекс дополнительных мер для снижения травматизма на производстве

В столице разработают комплекс дополнительных мер, которые помогут снизить травматизм на производстве и укрепить дисциплину на рабочих местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Этот вопрос обсудили на выездном заседании профильной комиссии под руководством первого заместителя председателя Мингорисполкома Александра Коменданта. Наиболее травмоопасная отрасль – строительная. Чаще всего люди страдают от падения с высоты и ударов разлетающимися предметами. Травмы происходят из-за неосторожности и грубого нарушения правил техники безопасности. Не остался без внимания и случай на стройплощадке по улице Киселева.

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Кабинетные какие-то мероприятия, они не дают нам должной отдачи. По итогам полугодия у нас произошел рост и по травмированным. Это несколько сфер деятельности, которые сегодня находятся под особым вниманием. Случай, который произошел буквально на днях по улице Киселева, это неординарный случай, предсказать который было невозможно. Наша задача – проанализировать, хотя еще результатов следствия, безусловно, нет, проанализировать, как этого избежать. Случай, повторюсь, неординарный, нестандартный. Задача – предотвратить вообще даже предпосылки подобных случаев.

Отметим, в Минске в первом полугодии выросло число несчастных случаев на производстве. Главной причиной эксперты называют человеческую беспечность.