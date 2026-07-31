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Муковозчик: США выгоден развал БРИКС – его воспринимают как прямого конкурента

31 июля 2026 18:26
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Муковозчик: США выгоден развал БРИКС – его воспринимают как прямого конкурента-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Поговорим о странах и людях – они ведь бывают разные. Скажем, страсти, кипящие в южноамериканской политике, – это типичная рабыня Изаура. Смотрите: сначала Лула да Силва стал президентом Бразилии, победив на выборах Жаира Болсонару. Тот не смирился и «организовал государственный переворот, за что в 2025 году и был приговорен к 27 годам тюремного заключения». 

Но у него есть сын, Флавио Болсонару. На митинге, посвященном старту уже его президентской кампании, в качестве приглашенной звезды выступал Хавьер Милей. И президент Аргентины зажег посильнее сборной команды по футболу! 

Для начала судью Верховного суда Бразилии, который вел дело Жаира Болсонару, президент соседней страны назвал «лысым отбросом». А затем и самого президента Лулу да Силву не постеснялся (хотя Милей – и постеснялся?) обозвать в телеэфире «вором» и «уголовником». 

И тут надо вспомнить содержание предыдущих серий. В 2018 году Лула да Силва действительно был приговорен к 12 годам тюремного заключения «в связи с грандиозным коррупционным скандалом и делом о взяточничестве», но, проведя за решеткой чуть более 18 месяцев, был освобожден. 

А затем в 2021 году Верховный суд аннулировал эти приговоры, и тот на президентских выборах 2022 года «с небольшим перевесом победил действующего тогда президента Жаира Болсонару, набрав 50,9% голосов».

И что-то подсказывает, что это еще не конец сериала... По той простой причине, что США выгодно добиться развала БРИКС – союза, который в администрации Белого дома воспринимают одним из прямых конкурентов.

А Милей – ну вот он Милей, как кукла бибабо, пляшущий на чужой руке. Хотя Америка считает все Западное полушарие своим «задним двором», и следовательно, таким может оказаться каждый. 

Далее смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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