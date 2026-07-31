Лукашенко вручил госнаграды на производственной площадке ОАО «Савушкин продукт»

По труду и слава. Обычно награжденцы едут во Дворец Независимости за госнаградами, а сегодня Первый сам привез ордена и медали буквально на производственную площадку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я впервые такого уровня государственную награду вручаю не во Дворце Независимости, а в трудовом коллективе. Предложили, я согласился, что мы именно здесь должны. Ну, я не ожидал, что такая будет жара, но если очень жарко, то не я виноват, а губернатор Петр Александрович Пархомчик, который просил: «Дайте мне солнце». Ну, на тебе солнце. Вот я два дня в Брестской области, жарко. Сейчас уже просит, чтобы прохладнее было. Я говорю, подожди, я еще не созвонился.

Лукашенко наградил компанию «Савушкин продукт» орденом Трудовой Славы.

Предприятие частное, но ведет себя по-государственному. Именно такому бизнесу и дан зеленый цвет в Беларуси. Бизнесу с повышенными социальными обязательствами. Идеология проста. Чтобы собрать сметану – маржу, нужно произвести молоко. И не обижать простых трудяг.