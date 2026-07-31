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Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения российских и украинских семей

31 июля 2026 17:11
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Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор через пункт пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Десять пенсионеров и маломобильных граждан с территории России отправились к родственникам в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Одна из пенсионерок с онкологией. Еще пять человек смогли вернуться из Украины в Беларусь, где их уже ждут родственники. И сегодня же четверо украинских детей воссоединились с близкими. Некоторые из них отправятся в Украину, остальные – в страны Евросоюза. Таким образом, Беларусь в очередной раз продемонстрировала свою миролюбивую позицию. Это поручение Президента – сделать все, чтобы человеческие связи сохранялись.

# Международная политика

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