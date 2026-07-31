Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо на плечах гигантов делать свое дело, как Цзиньпин говорит: а мы ничего не разрушили. И вот они успеха добились, потому что ничего не ломали и не отрицали. А мы сегодня думаем, как восстановить руководящую, направляющую роль Компартии. Савчица берем секретарем обкома. А кто? Он – опыт, он помнит это. С Эйсмонт вчера обсуждали эту проблему, она не знает, как выйти на это. Но даже она, молодая девчонка, понимает, что мы многое потеряли. Управляемости нет той. Кадровой, главное, политики нет. А она оттуда начиналась, с райкомов. Сегодня этого нет. А зачем мы это развалили? А почему Запад прежде всего требовал от нас (но Александр Михайлович еще тогда ребенком был, а я-то помню) шестую статью Конституции убрать. Помнишь? А почему? Потому что она определяла руководящую и направляющую роль партии. Но как к этому вернуться? Вопрос. Он уже не вернется. Он этого не помнит, а мы с тобой помним.

Лукашенко наградил компанию «Савушкин продукт» орденом Трудовой Славы.