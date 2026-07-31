Надо давать результат! Лукашенко проинспектировал производственную площадку «Савушкин» в Березе

Сегодня, 31 июля, Александр Лукашенко с рабочим визитом в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как не попасть в «молоко» с развитием молочной отрасли? Президент инспектирует производственную площадку «Савушкин» в Березе.

– Всего в группе «Санта» больше 30 тысяч человек.

– А в молоке?

– А в молоке работает 10 тысяч человек.

– Надо давать результат и технологически шевелиться.

«Савушкин» стал таким же брендом Бреста, как Крепость или фонарщик. Нашу продукцию можно встретить на полках трех десятков стран. А запросы только растут. Объемы можно увеличивать только за счет освоения новых сырьевых зон. Продукцию от сыров до сырков создают на восьми производственных площадках. И не только в Брестской области. Успешный бизнес-локомотив тянет за собой еще Оршу и Полоцк.

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:

Мы сегодня научились зарабатывать деньги. С чем и делимся с сельским хозяйством. У нас очень хорошая работа идет с Брестским облисполкомом. Синергия получилась. Понимаете, у нас когда-то было 40% убыточных колхозов. Мы сделали по методу светофора – зеленый, желтый, красный. Значит, зеленые это те, которые могут выжить сами. Желтые это могут и туда стать, и туда стать. Красные, ну мы потом решили с Александром Михайловичем, что за красные возьмемся – главное – не упустить желтые. Мы их подтянули, перешли в зеленые. А сейчас мы уже и красных практически у нас нет.