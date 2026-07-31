Брестская область подарила Лукашенко первый каравай-миллионник
Топовые новости, которые сегодня приходили из Первого региона – Брестской области, где с рабочей поездкой побывал Александр Лукашенко, вне всяких сомнений, можно озаглавить так: «высокая планка» или «отличные примеры для подражания». И вот почему…
Во-первых, в будущем республиканском каравае появился самый весомый на сегодня фрагмент – миллион тонн. Таков результат аграриев региона на утро этой пятницы. И символический каравай-миллионник подарили Президенту в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во-вторых, здесь же главе государства продемонстрировали возможности новой отечественной машины – опытного образца пресс-подборщика, отличного и перспективного помощника для аграриев. Прямо сейчас узнаем впечатления Президента после этого текст-драйва.
Ну и в-третьих, и это тоже к вопросу о высокой планке – церемония вручения государственных наград. Компания «Савушкин продукт» – теперь обладатель ордена Трудовой Славы.
Наш политобозреватель Евгений Пустовой об итогах этого дня.
Рабочая поездка в Первый регион продолжает подкрепляться одноименными синонимами. Подарен первый каравай с урожая этого года.
– Надо сказать, чтобы Эйсмонт это по телевизору пока не показывала. А то Юрий Хаджимуратович может…
– Я про это и говорю.
– На полшишечки выше.
– Под себя ростом делал или под Крутого?
– В прошлом году мы сделали, помнится, первый миллионник первыми, и он оказался самый маленький по высоте. А я вот думаю, что же будет в этом году?
– Ну, во Дворце Независимости будет стоять.
– Что сделают другие, я имел в виду.
И впервые за историю современной белорусской государственности состоялась уникальная церемония награждения государственными наградами прямо на производстве.
Береза – это образцовый райцентр. И это не просто красивая витрина. Залог успешной картинки – крепкая производственная база. Среди флагманов региона сыродельное производство. Семь лет назад старый завод реконструировали, вернее, просто разобрали и на его месте поставили совсем другое производство. Молочный мэйкап в корпоративных цветах «Савушкина продукта». И сегодняшний насыщенный день Первого в Березовском регионе так или иначе связан с этим знаковым предприятием страны. Даже местный мехдвор напоминает вертолетную площадку. Именно сюда приземлился борт Первого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не видел таких машинных дворов. Это солиднее, чем агросервис районный. В Шклове хуже. Ты скажи Назарову, что в Шклове хуже, он помрет, но начнет делать.
Сквозной темой стала социальная справедливость и экономическая целесообразность успешного бизнеса. Это хозяйство «Савушкин-Луч». По названию можно понять и историю хозяйства. «Луч» был присоединен к молочному флагману. После этого сырьевое хозяйство засияло.
– 75% у тебя перерабатывает «Савушкин продукт». Все хозяйства он у тебя забрал, сырье получает.
– Забрал он всего лишь 4 хозяйства. 100 тысяч молока у него получается. А все остальное мое молоко.
– Но это неправильно. Он должен сырье производить сам.
– Постепенно идем к этому. Сейчас намечаем еще отдельное хозяйство. Они это знают прекрасно.
– Комитету госконтроля надо посмотреть. Пусть изучится специалистами. Если он инвестирует полностью в землю, ради бога, пусть хоть две области забирает. Эффект будет, инвестиции будут. А так он корячится на земле, понимаешь, что такое сырье, производит это молоко, Александр Михайлович ему платит копейку, а вся остальная прибыль, как он любит говорить, маржинальность, у него.
Даже в самых успешных хозяйствах можно найти тонкие места. Побочный эффект от хорошей уборки – на полях море соломы. Ее нужно убрать, чтобы земли перепахать, все для того, чтобы сев озимой группы провести в оптимальные сроки. Это залог урожая уже будущего года. А ни людей, ни времени не хватает – разгар уборочной страды.
Александр Лукашенко:
Вот я сверху вижу все. Уборка идет вроде неплохо. Молодцы, стараются крестьяне. Кругом солома. В Брестской области это не характерно. У нас есть еще по северной, по восточной беда. Надо срочно освободить площади, чтобы перепахать. Рапс, во-первых, надо завтра сеять будет. И многое. Надо быстро освободить. Мы не успеваем. Солома лежит в валках вот так до весны, а потом каждый героически, неся огромные затраты, кто разбрасывает, запахивает, если она не сгнила, не перегнила, беда. Дело не в бесхозяйственности, а в том, что у нас нет орудий труда, чтобы быстро, после того, как сейчас поле они уберут, комбайны, надо завтра убрать солому. А мы не можем убрать. Мы научились работать прессом. Но импортный пресс – прекрасно. Что тут скрывать? Своих даже Петр Александрович, будучи министром и вице-премьером, великий у нас промышленник, он его не сделал. И я вижу, что это одно из узких мест.
Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик.