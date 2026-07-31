Брестская область подарила Лукашенко первый каравай-миллионник

Топовые новости, которые сегодня приходили из Первого региона – Брестской области, где с рабочей поездкой побывал Александр Лукашенко, вне всяких сомнений, можно озаглавить так: «высокая планка» или «отличные примеры для подражания». И вот почему… Во-первых, в будущем республиканском каравае появился самый весомый на сегодня фрагмент – миллион тонн. Таков результат аграриев региона на утро этой пятницы. И символический каравай-миллионник подарили Президенту в Березовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во-вторых, здесь же главе государства продемонстрировали возможности новой отечественной машины – опытного образца пресс-подборщика, отличного и перспективного помощника для аграриев. Прямо сейчас узнаем впечатления Президента после этого текст-драйва. Ну и в-третьих, и это тоже к вопросу о высокой планке – церемония вручения государственных наград. Компания «Савушкин продукт» – теперь обладатель ордена Трудовой Славы. Наш политобозреватель Евгений Пустовой об итогах этого дня. Рабочая поездка в Первый регион продолжает подкрепляться одноименными синонимами. Подарен первый каравай с урожая этого года.

– Надо сказать, чтобы Эйсмонт это по телевизору пока не показывала. А то Юрий Хаджимуратович может…

– Я про это и говорю.

– На полшишечки выше.

– Под себя ростом делал или под Крутого?

– В прошлом году мы сделали, помнится, первый миллионник первыми, и он оказался самый маленький по высоте. А я вот думаю, что же будет в этом году?

– Ну, во Дворце Независимости будет стоять.

– Что сделают другие, я имел в виду. И впервые за историю современной белорусской государственности состоялась уникальная церемония награждения государственными наградами прямо на производстве. Береза – это образцовый райцентр. И это не просто красивая витрина. Залог успешной картинки – крепкая производственная база. Среди флагманов региона сыродельное производство. Семь лет назад старый завод реконструировали, вернее, просто разобрали и на его месте поставили совсем другое производство. Молочный мэйкап в корпоративных цветах «Савушкина продукта». И сегодняшний насыщенный день Первого в Березовском регионе так или иначе связан с этим знаковым предприятием страны. Даже местный мехдвор напоминает вертолетную площадку. Именно сюда приземлился борт Первого.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не видел таких машинных дворов. Это солиднее, чем агросервис районный. В Шклове хуже. Ты скажи Назарову, что в Шклове хуже, он помрет, но начнет делать. Сквозной темой стала социальная справедливость и экономическая целесообразность успешного бизнеса. Это хозяйство «Савушкин-Луч». По названию можно понять и историю хозяйства. «Луч» был присоединен к молочному флагману. После этого сырьевое хозяйство засияло.

– 75% у тебя перерабатывает «Савушкин продукт». Все хозяйства он у тебя забрал, сырье получает.

– Забрал он всего лишь 4 хозяйства. 100 тысяч молока у него получается. А все остальное мое молоко.

– Но это неправильно. Он должен сырье производить сам.

– Постепенно идем к этому. Сейчас намечаем еще отдельное хозяйство. Они это знают прекрасно.

– Комитету госконтроля надо посмотреть. Пусть изучится специалистами. Если он инвестирует полностью в землю, ради бога, пусть хоть две области забирает. Эффект будет, инвестиции будут. А так он корячится на земле, понимаешь, что такое сырье, производит это молоко, Александр Михайлович ему платит копейку, а вся остальная прибыль, как он любит говорить, маржинальность, у него. Даже в самых успешных хозяйствах можно найти тонкие места. Побочный эффект от хорошей уборки – на полях море соломы. Ее нужно убрать, чтобы земли перепахать, все для того, чтобы сев озимой группы провести в оптимальные сроки. Это залог урожая уже будущего года. А ни людей, ни времени не хватает – разгар уборочной страды.