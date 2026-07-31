Приплывшие в Испанию мигранты из Марокко захотели домой

Миграционный кризис, который потряс испанский город Сеута накануне вечером, перешел в новую фазу развития. Большинство нелегалов из Марокко захотели домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им не понравились условия пребывания. Около 60 тысяч человек проникли на территорию испанского эксклава накануне вечером. В основном это молодые мужчины. Есть также несовершеннолетние подростки.

Я не понимаю, зачем они приезжают, зачем им внушают, что здесь их ждет будущее. Да, работа есть, но потом они сталкиваются с суровой реальностью. У них ничего нет, а окружающие относятся к ним как к ничтожествам.

Около 50 мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до Сеуты. По данным местных СМИ, к прорыву через границу их подстрекали через мессенджеры. Обещали, что испанская полиция не окажет противодействия. Однако руководство страны развернуло армию в поддержку гражданской авиации. Нелегалы бродят по улицам в поисках еды и вламываются в магазины. Для решения острого вопроса в город прибыл премьер-министр страны Педро Санчес.