Приплывшие в Испанию мигранты из Марокко захотели домой
Миграционный кризис, который потряс испанский город Сеута накануне вечером, перешел в новую фазу развития. Большинство нелегалов из Марокко захотели домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им не понравились условия пребывания. Около 60 тысяч человек проникли на территорию испанского эксклава накануне вечером. В основном это молодые мужчины. Есть также несовершеннолетние подростки.
Я не понимаю, зачем они приезжают, зачем им внушают, что здесь их ждет будущее. Да, работа есть, но потом они сталкиваются с суровой реальностью. У них ничего нет, а окружающие относятся к ним как к ничтожествам.
Около 50 мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до Сеуты. По данным местных СМИ, к прорыву через границу их подстрекали через мессенджеры. Обещали, что испанская полиция не окажет противодействия. Однако руководство страны развернуло армию в поддержку гражданской авиации. Нелегалы бродят по улицам в поисках еды и вламываются в магазины. Для решения острого вопроса в город прибыл премьер-министр страны Педро Санчес.
Педро Санчес, премьер-министр Испании:
Вчерашнее происшествие должно быть расценено как нарушение территориальной целостности Испании. Сеута – испанский город, то, что произошло вчера, заслуживает нашего самого решительного осуждения.
В апреле 2026 года правительство Педро Санчеса приняло резонансный закон об амнистии, по которому легальный статус и вид на жительство получили около полумиллиона мигрантов. Это решение вызвало критику не только со стороны местного населения, но и от европейских соседей. Сеутский инцидент лишь усугубил ситуацию. Власти Италии предложили исключить Испанию из шенгенской зоны. Их активно поддержали в Финляндии и Германии, сославшись на то, что государство полностью провалило программу по защите внешних границ ЕС от вторжения.