Прямой эфир

Жаркие выходные! В Беларуси будет до +31°C, пройдут ливни с грозами

17 июня 2023 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Если говорить о погоде в Беларуси, то на протяжении месяца мы хорошо знаем, как это – обходиться без дождей. Во всяком случае, проблему ощутили аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недостаток влаги отмечается в большинстве регионов.

Жаркие выходные! В Беларуси будет до +31°C, пройдут ливни с грозами-1

Мы не перестаем говорить о чрезвычайно пожароопасной ситуации в ряде регионов. Правда, в последние дни погода местами с дождями. Сегодня, 17 июня, они пройдут преимущественно по западной половине страны. Кое-где будут отмечаться ливни с грозами. Они охладят температуру воздуха. По западу Беларуси сегодня +20...+25 °C, на остальной части территории – жара до +31 °C.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Впервые в Беларуси. На «Динамо» прошёл фестиваль такси и каршеринга
16 июня 2023 19:44

Впервые в Беларуси. На «Динамо» прошёл фестиваль такси и каршеринга

«Нет визуально никаких симптомов». Как родителям принять диагноз ребёнка?
16 июня 2023 19:41

«Нет визуально никаких симптомов». Как родителям принять диагноз ребёнка?

Многие центры работают по неврологическому направлению. Как в Беларуси дети с ДЦП проходят реабилитацию?
16 июня 2023 19:02

Многие центры работают по неврологическому направлению. Как в Беларуси дети с ДЦП проходят реабилитацию?