Жаркие выходные! В Беларуси будет до +31°C, пройдут ливни с грозами

Новости Беларуси. Если говорить о погоде в Беларуси, то на протяжении месяца мы хорошо знаем, как это – обходиться без дождей. Во всяком случае, проблему ощутили аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недостаток влаги отмечается в большинстве регионов.

Мы не перестаем говорить о чрезвычайно пожароопасной ситуации в ряде регионов. Правда, в последние дни погода местами с дождями. Сегодня, 17 июня, они пройдут преимущественно по западной половине страны. Кое-где будут отмечаться ливни с грозами. Они охладят температуру воздуха. По западу Беларуси сегодня +20...+25 °C, на остальной части территории – жара до +31 °C.