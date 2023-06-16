Впервые в Беларуси. На «Динамо» прошёл фестиваль такси и каршеринга
Новости Беларуси. У стадиона «Динамо» развернулся необычный фестиваль. На нем представили большое количество машин для перевозки пассажиров, в том числе для каршеринга. Отдельное место заняла линейка современных электрокаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый желающий смог поближе ознакомиться с имеющимся автопарком и узнать все плюсы и минусы моделей. Праздник украсили фотозоны, фудкорты, розыгрыши призов и шоу, участие в котором приняли известные белорусские артисты.
Захар Бурма, организатор фестиваля «TAXI DAY – 2023»:
Фестиваль TAXI DAY – 2023 это первый в истории фестиваль, посвященный сфере услуг такси. Основная цель фестиваля – это познакомить пассажиров с перевозчиками, которые каждый день и каждую ночь бдят и смотрят за тем, чтобы они удачно и комфортно доехали с точки А в точку Б, и также популяризация электромобилей. Мы очень надеемся и верим в то, что наш фестиваль станет ежегодной традицией. И не только в городе Минске.
Также в рамках фестиваля при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси состоялся конкурс на лучший сервис в сфере перевозок. Он прошел впервые и направлен на улучшение качества услуг для тех, кто едет по счетчику.