Впервые в Беларуси. На «Динамо» прошёл фестиваль такси и каршеринга

Захар Бурма, организатор фестиваля «TAXI DAY – 2023»:

Фестиваль TAXI DAY – 2023 это первый в истории фестиваль, посвященный сфере услуг такси. Основная цель фестиваля – это познакомить пассажиров с перевозчиками, которые каждый день и каждую ночь бдят и смотрят за тем, чтобы они удачно и комфортно доехали с точки А в точку Б, и также популяризация электромобилей. Мы очень надеемся и верим в то, что наш фестиваль станет ежегодной традицией. И не только в городе Минске.