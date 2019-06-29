Жара возвращается. До +34°C ожидается в Беларуси первого июля

Новости Беларуси. Первого июля в Беларуси ожидается жара до +34°C.

По информации Белгидромета, в субботу – 29 июня – днем по стране ожидается от 17 до 23 градусов тепла, по юго-западу страны температура составит до +25°C. В этот день будет преимущественно без осадков, днем по востоку могут пройти кратковременные дожди. Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье – 30 июня – температура ночью составит от +9°C до +16°C. Днем столбик термометра покажет от +20°C до +26°C, в западной части страны прогнозируется от +27°C до +32°C. Преимущественно без осадков, небольшие дожди возможны только по востоку.

В понедельник – 1 июля – ночью будет от +14 до +21 градусов. Днем температура составит +27°C..+34°C. Ночью – без осадков, а днем в некоторых районах страны могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы.