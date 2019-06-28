1045 лет в истории. Яркие моменты Дня города в Витебске

Новости Беларуси. 1045 лет. Витебск отмечает День города. Первые праздничные мероприятия прошли накануне – в день освобождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотические нотки звучали над северной столицей и сегодня, 28 июня. Так, рядом с площадью Победы открыли памятный знак, посвященный 75-летию Партизанского парада. В 1944-м на территории БССР таких было проведено всего два – в Минске и Витебске.

Анна Пастернак, старший научный сотрудник Музея М. Ф. Шмырёва:

Участвовало 5000 партизан. 10 тысяч местного населения встречало этот парад. Нельзя не отметить, что принимал участие Минай Филлипович Шмырев, который организовал первый партизанский отряд на нашей территории.

Мамикон Асланян, мэр города Ванадзор (Армения):

Говорим похвальные слова тем людям, которые защищали эту землю, которые освобождали. Кстати, один из освободителей – наш земляк, Иван Христофорович Баграмян, маршал Советского Союза, в честь которого завтра здесь открывается школа. Цель наших двух государств – укрепление дружественных связяй между народами.

Проливной дождь, увы, несколько ускорил праздничную программу. Но не смог помешать Витебску показать себя во всей красе. Юные художники в дождевиках продолжали работать над своими картинами. Отдавая себя без остатка искусству, как когда-то знаменитый земляк Марк Шагал. Его образ сегодня, кстати, вместе с возлюбленной Беллой снова летал над Витебском. А у памятника Пушкину собрались любители книги и печатного слова. В том числе финалисты национального конкурса «Живая классика», партнером которого выступает телеканал СТВ.