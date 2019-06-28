29 июня и 1-2 июля в связи с репетициями ко Дню Независимости будет закрыт участок Машерова

Новости Беларуси. К сведению пассажиров. Вечером 29 июня, а также 1 и 2 июля будет ограничено движение всех видов транспорта на проспекте Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.