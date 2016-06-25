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Жара в Беларуси: синоптики впервые за это лето объявили оранжевый уровень опасности

25 июня 2016 11:26
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Новости Беларуси. Впервые за нынешнее лето синоптики из-за жары объявили оранжевый уровень опасности. Сегодня на юге  Беларуси + 32, и это не предел. При повышенных температурах у людей может произойти обезвоживание организма или  солнечный либо тепловой удар, обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Особенно опасна жаркая погода для детей и пожилых.

Автомобилистам следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. А если этого не избежать – быть максимально внимательными на дороге, так как при такой погоде   существенно снижается реакция.

В жару многие ищут прохладу у водоёмов. МЧС не рекомендует купаться на диких, необследованных пляжах. Отметим, что в Беларуси с начала года утонули  порядка 100 человек. Многие из них на момент трагедии были в нетрезвом состоянии, сообщили в программе «Новости 24» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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