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Открытие транспортной развязки на улице Филимонова запланировано на 3 июля

24 июня 2016 17:26
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Новости Беларуси. Новая транспортная развязка и благоустройство прилегающих территорий за рекордные сроки. На улице Филимонова завершаются работы на участке от Скорины до Кедышко. В общей сложности, они охватили полторы тысячи квадратных метров.

Вместе с транспортной развязкой начнут работу 5 новых остановочных пунктов. При отделке пешеходных переходов впервые применена тактильная плитка для слабовидящих людей.

В данный момент завершаются работы по благоустройству прилегающего парка. На новых тротуарах обустроены велодорожки.

Развязка уже близко. Открытие запланировано на 3 июля. После чего сюда вернётся и общественный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Автодороги Беларуси

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