Открытие транспортной развязки на улице Филимонова запланировано на 3 июля

Новости Беларуси. Новая транспортная развязка и благоустройство прилегающих территорий за рекордные сроки. На улице Филимонова завершаются работы на участке от Скорины до Кедышко. В общей сложности, они охватили полторы тысячи квадратных метров.

Вместе с транспортной развязкой начнут работу 5 новых остановочных пунктов. При отделке пешеходных переходов впервые применена тактильная плитка для слабовидящих людей.

В данный момент завершаются работы по благоустройству прилегающего парка. На новых тротуарах обустроены велодорожки.

Развязка уже близко. Открытие запланировано на 3 июля. После чего сюда вернётся и общественный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.