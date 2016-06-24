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Почти 93% уличных магазинов и кафе работают с нарушениями

24 июня 2016 15:12
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Новости Беларуси. Почти 93% объектов выездной торговли работают с нарушениями. О таких результатах свидетельствует санитарная проверка уличных магазинов и кафе. Несоблюдение температурного режима, плохое состояние помещений, просроченные продукты – вот далеко не весь список нарушений.

За тем, чтобы к потребителю попадала только качественная продукция, следят специалисты центра гигиены и эпидемиологии. К продавцам строгие требования: полный пакет документов, только исправное оборудование и свежие товары.

Нарушителям санитарных норм грозят жесткие меры наказания: от штрафов до закрытия торговых объектов. Только за прошлый год на Минщине было изъято более 26 тонн некачественной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Некачественный товар

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