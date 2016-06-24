Пляжи Беларуси: в Минске купаться можно везде, а в регионах закрыты 11 зон отдыха

Новости Беларуси. Настоящая средиземноморская жара пришла в Беларусь. Как никогда сейчас популярны акватории. Где отдыхать и как справиться с наступающим зноем?

Похвастаться таким бронзовым загаром сможет далеко не каждый курортник. Еще бы! В натуральном солярии Катя готова проводить сутки напролет.

Екатерина Краковская:

Много где была, но самый стойкий загар в Беларуси. Смыть его сложно.

Не такой, как хотелось бы, солнечный май и уж совсем не задавшийся поначалу июнь. Неудивительно, что настоящему лету белорусы отдаются без остатка.

На часах – за полдень, на термометре – за тридцать. Знойный воздух способна охладить лишь она.

Вопросом «как водичка» задавались не только на пляже, но и в лабораториях. Курортный допуск получили все пляжи Минска. А вот в масштабах республики есть проблемные места. Купаться не рекомендуется в 11 зонах отдыха.

Александра Сурмач, врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

Купание в этих зонах ограничено в связи с несоответствием по микробиологическим показателям. Это идет Могилевская, Минская, Гомельская и Брестская области. По Брестской области это центральный берег реки Мухавец (левый берег города Бреста) и по Могилевской – это Гребеневское озеро.

Тем временем, не менее жесткую аттестацию проходили и сами пляжи. Чтобы отдых был на уровне, инфраструктура не должна отставать.

Павел Богданчик, директор УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Были установлены дополнительно 14 беседок, 5 спортивных комплексов, 36 табличек на природоохранную тематику, 70 урн, лавочки.

Но главную оценку пляжным обновкам могут поставить только они — отдыхающие.

На ближайшие дни синоптики делают жаркие прогнозы, а это значит, что пляжный сезон будет только разгораться. А в принципе, а что еще для этого надо? Ласковое солнце, теплая, но бодрящая вода и, конечно, хорошее настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.