Жара спадёт, в Беларусь придут дожди – синоптики рассказали о погоде в конце июня

Не просто жара, а настоящее стихийное бедствие! Именно так можно описать погоду в республике за прошедшую неделю, рассказали в программе «Плюс-минус». Согласно статистическим данным, такая сушь из-за отсутствия обильных осадков последний раз наблюдалась лишь в 1945 году. Высокие температуры усугубляла нещадная духота: тучи сгущались и просто обходили стороной.

А чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Прогнозы синоптиков станут утешением для многих. Температурный спад все же ожидает жителей Беларуси.