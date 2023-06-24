Жара спадёт, в Беларусь придут дожди – синоптики рассказали о погоде в конце июня

Не просто жара, а настоящее стихийное бедствие! Именно так можно описать погоду в республике за прошедшую неделю, рассказали в программе «Плюс-минус». Согласно статистическим данным, такая сушь из-за отсутствия обильных осадков последний раз наблюдалась лишь в 1945 году. Высокие температуры усугубляла нещадная духота: тучи сгущались и просто обходили стороной.
А чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Прогнозы синоптиков станут утешением для многих. Температурный спад все же ожидает жителей Беларуси.
Дождливое погодное настроение ожидает жителей страны уже в понедельник, 26 июня. В этот день, по предварительным данным, будет зафиксирован максимальный уровень осадков за неделю. Также будет отмечен температурный спад, термометр будет колебаться в пределах +19...+24 °C в дневные часы и +12...+14 °C в ночное время суток. Порывы ветра будут достигать 6-9 м/с. В среду и четверг (28 и 29 июня) ожидаются грозы.
В Мадриде до +38°C, в Москве +22°C. О погоде в Европе на неделю с 26 июня по 2 июля читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.