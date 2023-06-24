В Мадриде до +38°C, в Москве +22°C. Погода в Европе на неделю с 26 июня по 2 июля
Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики прогнозируют ясную погоду, столбик термометра в Париже покажет +32 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ясно с переменной облачностью и до +27 °C. В Риме до +33 °C, ожидается преимущественно ясная погода без осадков.
В Мадриде тем временем до +38 °C, погода ожидается ясная.
В столице Болгарии +26 °C, пасмурно, небольшие дожди и грозы. В Анкаре ясно и до +29 °C. До +33 °C в Афинах, погода при этом ожидается ясная с переменной облачностью.
В Риге до +24 °C. Жителей Вильнюса ожидает ясная с переменной облачностью погода и до +24 °C. Такое же погодное настроение ожидает жителей Варшавы, воздух прогреется до +23 °C.
Дождливо будет в Киеве и до +23 °C. В Москве до +22 °C, жителей столицы ожидает преимущественно ясная погода с переменной облачностью.
Жара спадет, в Беларусь придут дожди. Синоптики рассказали о погоде в конце июня.