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Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю

04 июля 2020 19:18
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В понедельник с Балтийского моря на территорию нашей страны переместится фронтальная система. А к середине недели погоду будут формировать атмосферные фронты с юго-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В начале недели прогнозируется довольно высокий температурный фон. В понедельник максимальная температура ожидается +25 +31. Только лишь в северо-западных районах при прохождении атмосферного фронта будет несколько прохладнее – +20 +24. И местами ожидаются кратковременные дожди. В середине рабочей недели не обойдётся без кратковременных грозовых дождей. Температура воздуха несколько понизится. В ночные часы она, в основном, будет составлять в пределах от +11 до +19, днём – +20 +25, только на юго-востоке страны несколько теплее – до +28. А конец недели ожидается умеренно тёплый и с кратковременными дождями.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Александр Беганский

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