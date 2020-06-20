Жара на паузе? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Жара на паузе. В начале недели в страну придут кратковременные дожди и грозы. В понедельник скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнёт поступать более прохладный воздух со Скандинавии. А к середине недели погодой будет править неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

После периода изнуряюще жаркой неустойчивой погоды в характере развития атмосферных процессов наметились существенные изменения. Ночная температура будет колебаться от +11 по северу до +19 по югу, а в дневные часы +18 +23, в южных районах до +27. В дальнейшем, до середины недели в неустойчивой воздушной массе под влиянием фронтального раздела местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В конце рабочей недели с ростом атмосферного давления вероятность осадков невелика, кратковременные дожди возможны лишь в отдельных районах. При этом дневная температура ожидается в пределах от +22 до +29.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам