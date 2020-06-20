Более 1 млн долларов за лечение коронавируса. Какие нужно иметь нервы, лежа в американской больнице? Телефельетон «Накипело»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.
Андрей Муковозчик:
Здрасьте! В Соединенных Штатах Америки вылечили от коронавируса 70-летнего Майкла Флора. Он находился в медицинском центре города Иссакуа (это штат Вашингтон) 62 дня, и счет за его лечение составил 1 миллион 122 тысячи 501 доллар. И 4 цента.
Поэтому все газеты, уже весной окрестившие Флора «чудо-ребенком», теперь перекрестили его в «ребенка за миллион долларов».
Не знаю, какие нужно иметь нервы, лежа в американской больнице. Ведь если каждый день сверху «капает» по 18 тысяч долларов, поневоле начнешь каждую каплю из капельницы считать. В приговор, если как в ресторане, входит все, даже пластиковые костюмы и защитные шлемы посещающих врачей. Так что их визиты тоже станешь отмечать зарубками на стене или на банковской карте. 181 страницу составил письменный отчет – по три страницы мелким шрифтом за каждый день пребывания.
Но Майкл здоров, что радует, хотя в процессе болезни уже было и попрощался с семьей. И теперь может читать свои счета внукам на ночь как страшную сказку со счастливым концом.
Пишут, что всю сумму за лечение покроет Medicare – американская национальная медицинская страховка по старости. Но это только потому, что у Флора был диагностирован коронавирус.
Писатель Дэвид Лат из Нью-Йорка пишет, что «тоже получил счет на 320 000 долларов за свое лечение от COVID-19, но также ничего не заплатил. Однако он слышал о десятках больных раком и лейкемией, которые были поражены большими счетами и платежами в течение этого же периода времени». Конец цитаты.
Видимо, чтобы кто-то ничего не платил, остальные должны выложить побольше? Может, и так. Но даже думать не хочется, как быть тем, у кого Medicare нет. Как жить? Тихо помереть, наверное, будет дешевле?
Флор сказал газетчикам: «Прекрасно понимаю, что миллионные счета оплачивают налогоплательщики, другие страховые клиенты и так далее». А еще добавил: «Страх перед социализмом всегда мешал нам гарантировать всем полное медицинское обслуживание».
Андрей Муковозчик:
Когда пандемия пройдет, мы безо всякого страха могли бы пригласить семью Майкла Флора в Беларусь. «В Беларуси любой гражданин любой страны, будь он из США или из России, от коронавируса лечился бы бесплатно, – пояснили нам в пресс-службе Министерства здравоохранения. – Возможно, это было бы даже быстрее и эффективнее, учитывая наши статистические показатели».
Давайте поздравим всех наших докторов, медсестер, врачей и вообще всех медицинских работников с их профессиональным праздником. В этом году они, как никогда, заслужили и наше внимание, и нашу заботу о них, и нашу искреннюю благодарность. Так ведь?
«Миллион долларов за выздоровление пациента, – прокомментировал достижение американской медицины знакомый доктор-инфекционист, – нам такое и не снилось. Если нет страховки, это ведь и сердце может не выдержать. Да и если страховка есть – тоже, но уже у других людей. Впрочем, обсуждать сейчас деньги я полагаю делом пустым. Мы – и наш министр это неоднократно подчеркивал – спасаем людей, а не деньги». Конец цитаты.
Это правда. Как правда и один из законов Мерфи: «Неважно, о чем говорят – речь всегда идет о деньгах». Просто это разные правды для разных людей. И, наверное, для разных стран и народов.
Белорусы, с днем медика! Извините, накипело.