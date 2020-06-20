Более 1 млн долларов за лечение коронавируса. Какие нужно иметь нервы, лежа в американской больнице? Телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! В Соединенных Штатах Америки вылечили от коронавируса 70-летнего Майкла Флора. Он находился в медицинском центре города Иссакуа (это штат Вашингтон) 62 дня, и счет за его лечение составил 1 миллион 122 тысячи 501 доллар. И 4 цента. Поэтому все газеты, уже весной окрестившие Флора «чудо-ребенком», теперь перекрестили его в «ребенка за миллион долларов». Не знаю, какие нужно иметь нервы, лежа в американской больнице. Ведь если каждый день сверху «капает» по 18 тысяч долларов, поневоле начнешь каждую каплю из капельницы считать. В приговор, если как в ресторане, входит все, даже пластиковые костюмы и защитные шлемы посещающих врачей. Так что их визиты тоже станешь отмечать зарубками на стене или на банковской карте. 181 страницу составил письменный отчет – по три страницы мелким шрифтом за каждый день пребывания. Но Майкл здоров, что радует, хотя в процессе болезни уже было и попрощался с семьей. И теперь может читать свои счета внукам на ночь как страшную сказку со счастливым концом.

Пишут, что всю сумму за лечение покроет Medicare – американская национальная медицинская страховка по старости. Но это только потому, что у Флора был диагностирован коронавирус. Писатель Дэвид Лат из Нью-Йорка пишет, что «тоже получил счет на 320 000 долларов за свое лечение от COVID-19, но также ничего не заплатил. Однако он слышал о десятках больных раком и лейкемией, которые были поражены большими счетами и платежами в течение этого же периода времени». Конец цитаты. Видимо, чтобы кто-то ничего не платил, остальные должны выложить побольше? Может, и так. Но даже думать не хочется, как быть тем, у кого Medicare нет. Как жить? Тихо помереть, наверное, будет дешевле? Флор сказал газетчикам: «Прекрасно понимаю, что миллионные счета оплачивают налогоплательщики, другие страховые клиенты и так далее». А еще добавил: «Страх перед социализмом всегда мешал нам гарантировать всем полное медицинское обслуживание».