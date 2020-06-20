Елена Богдан о настоящем и будущем белорусской медицины. Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Главные события уходящей недели смотрите в воскресенье, 21 июня, в вечернем эфире СТВ в 19.30.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Появление у нас геликоптера и возможности маленького вертолета, который садится в непосредственной близости от наших учреждений – это наше будущее тоже.