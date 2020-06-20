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Елена Богдан о настоящем и будущем белорусской медицины. Анонс программы «Неделя»

20 июня 2020 14:50
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Новости Беларуси. Главные события уходящей недели смотрите в воскресенье, 21 июня, в вечернем эфире СТВ в 19.30.

Елена Богдан о настоящем и будущем белорусской медицины. Анонс программы «Неделя»-1

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Появление у нас геликоптера и возможности маленького вертолета, который садится в непосредственной близости от наших учреждений – это наше будущее тоже.

Интервью с Еленой Богдан, а также о самом важном за неделю смотрите в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

# Государственная социальная политика # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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