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В Афинах +34°С, в Москве +32°С. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 августа

05 августа 2023 15:00
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +21 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Афинах +34°С, в Москве +32°С. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 августа-1

Вену накроют сильные ливни, воздух прогреется до +21 °C. В Риме до +29 °C, в столице ожидается преимущественно ясная погода. В Мадриде до +36 °C.

В Афинах +34°С, в Москве +32°С. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 августа-4

В столице Болгарии +27 °C, а также дожди с грозами. В Анкаре тем временем солнечно и до +38 °C. До +34 °C в Афинах, там ожидается преимущественно ясная погода.

В Афинах +34°С, в Москве +32°С. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 августа-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +27 °C, город накроют дожди с грозами. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем и грозами, однако столбик термометра поднимется до отметки в +31 °C. Пасмурно с дождем будет в Варшаве, там воздух прогреется до +19 °C. В Киеве также ясно и до +36 °C. В Москве до +32 °C, день обещает быть ясным и без осадков.

Жара еще задержится! Прогноз синоптиков по областям Беларуси на вторую неделю августа.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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