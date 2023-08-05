В Афинах +34°С, в Москве +32°С. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 августа

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +21 °C, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Вену накроют сильные ливни, воздух прогреется до +21 °C. В Риме до +29 °C, в столице ожидается преимущественно ясная погода. В Мадриде до +36 °C.

В столице Болгарии +27 °C, а также дожди с грозами. В Анкаре тем временем солнечно и до +38 °C. До +34 °C в Афинах , там ожидается преимущественно ясная погода.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +27 °C, город накроют дожди с грозами. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем и грозами, однако столбик термометра поднимется до отметки в +31 °C. Пасмурно с дождем будет в Варшаве, там воздух прогреется до +19 °C. В Киеве также ясно и до +36 °C. В Москве до +32 °C, день обещает быть ясным и без осадков.