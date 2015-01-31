Жанна Бирич, зампредседателя Мингорисполкома: Любое обращение граждан будет рассмотрено, даже не по курируемым отраслям

Новости Беларуси. На прямую телефонную связь сегодня, 31 января, вновь вышли все регионы Беларуси. Экономическое развитие города, своевременная выплата заработной платы, развитие транспортной инфраструктуры, ценообразование и многие другие вопросы стали ключевыми на три часа.

По-прежнему волновали жителей проблемы в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие прямые телефонные линии проходят уже третью неделю подряд, по субботам с 9 до 12 часов. И они востребованы. Так, только в Минске заместитель председателя Мингорисполкома Жанна Бирич ответила более чем на 80 вопросов. Власти уверены: такой диалог будет действенным.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Каждый диалог - действенный. Это говорит о том, что власть слышит население и обязана принимать какие-то меры реагирования на запросы, которые население спрашивает. Уровень, допустим, заместителя председателя облисполкома, горисполкома позволяет принимать решения, давать поручения службам и разрешать вопросы быстро, без проволочки. Любое обращение будет рассмотрено, даже не по курируемым отраслям. Будет рассмотрено и дано поручение службам для разрешения вопроса.

Диалог состоялся и в Брестском регионе. Здесь на «прямой связи с населением» были заместители руководителей по экономическим вопросам. Звонили с жалобами на задержки выплат заработной платы и отпускных, на недобросовестных работодателей. Специалисты как областных, так и районных исполкомов подчеркивают: они готовы помочь разобраться с любым вопросом.

Александр Атясов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Для этого и существуют приемы граждан, прямые линии, чтобы изучить мнение населения, где-то откорректировать свои программы на будущее, на перспективу. А главное - текущие проблемы. Люди не ставят ничего какого-то чрезвычайного, того, что невозможно решить. В основном это бытовые проблемы, касающиеся ремонта жилья, водоснабжения, состояния дорог. В зимний период очень много вопросов поступает, особенно в сельской местности, по уборке улиц в деревнях.