Пока покупатель оформлял документы на покупку товара и брал кредит в банке, магазин перестраховался и продал товар

Человек — то, что он смотрит по телевизору. Рассказать о том, что смотрит семья по телевизору, значит, сдать всех. Их вкусы, привычки, живые спонтанные реакции, ночные кошмары, томительные ожидания и верования. Если телевизор сломался, жизнь замирает. Герой этого сюжета мечтал о грандиозном телевизоре и когда его мечту растоптали, он обратился к нам.

Минчанин Сергей Стрижнев уверен, что ничто так не ограничивает взгляд на жизнь, как диагональ телевизора. Поэтому телевизор решил покупать с диагональю 70 дюймов. По нашему — 1 метр 78 сантиметров. Однако жизнь внесла свои коррективы.

Сергей Стрижнев:

Собирался купить телевизор, оформлял рассрочку, сделал счет-фактуру, ждал ответа из банка насчет возможности получения рассрочки или отказа, а в это время продали телевизор.

Сергей пришел в тяжелое недоумение, тем более три дня назад мужчина в этом же отделе по той же схеме купил телевизор, правда, меньшего размера. Здесь произошел казус: пока мужчина оформлял банковские документы телевизор, что называется, тю-тю...

Сергей Стрижнев:

Через три дня пришел, взял справку о зарплате, предоставил им все бумаги, которые требовались для рассрочки. Без моего разрешения продали телевизор другому человеку.

Для мужчины обидно, что это был единственный экземпляр в подобной версии. Еще более обидно, что при нем телевизор внесли в резерв и на него повесили табличку «ПРОДАН». И совсем неприятно, что Сергею в магазине подписали счет-фактуру, которая действует ни много ни мало 5 банковских дней. При разбирательстве выяснилось, что заведующая секцией решила перестраховаться. И как только подвернулся следующий покупатель, она взяла и продала ожидающий Сергея телевизор. Мотивация простая. Телевизор стоит 42 миллиона, а вдруг покупатель передумает или банк не откроет кредит, поэтому лучше синица в руках...

Сергей Стрижнев:

Им выгодно продать сейчас другому человеку, чем ждать. Вдруг мне откажут с рассрочкой и я не куплю в итоге телевизор.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации действие заведующей отдела неправомерно. Так как у человека на руках была выписанная счет-фактура, срок действия которой 5 дней для оплаты. Потребитель в 5 дней вложился, поэтому данный товар мог уйти в другие руки только с разрешения первоначального покупателя.

В итоге Сергею банк выдал кредит, который ему уже не был больше нужен. Ведь брал он его исключительно под телевизор. А проценты по кредиту начали свой неумолимый отсчет. Мужчина разозлился и оставил жалобу не только в книге замечаний и предложений, но обратился на горячую линию СТВ.

Сергей Стрижнев:

Пока с СТВ не связался, ответа никакого не было, никто мне не звонил, на данный момент позвонили и извинились, сказали, мы признаем свою ошибку, но аналогичного ничего не могут мне продать.

Елена Мойсейчик, юрист:

Если, например, данного товара в наличии не будет, то это проблема непосредственно самого магазина. Если все-таки требования потребителя не будут удовлетворены, то потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд где дополнительно заявить требования о компенсации морального вреда в денежном выражении.

Интересно ещё и то, что если Сергей Стрижнев найдет такой же товар в другом магазине, но гораздо дороже, то в суде можно будет требовать не только компенсацию морального вреда, но и компенсацию разницы в цене. К счастью, ситуация разрешилась полюбовно. Руководство магазина связалось с программой, и конфликт был исчерпан. Именно поэтому мы и не называем, где все это произошло.

Сергей Стрижнев:

Буквально в этот же день позвонили мне и сказали, что ваша проблема уже решается, сказали, что на следующее утро могу забрать телевизор. Благодаря СТВ, огромное ему спасибо, проблема решилась за полдня.

Олег Усачев, СТВ:

И в завершение сюжета позвольте поделиться моими личными наблюдениями. Вы никогда не замечали, что когда выключаешь в квартире телевизор, то становится как-то чище и светлее… И еще, наша жизнь чем-то похожа на телевизор — никогда не забывайте, что пульт всегда в ваших руках.