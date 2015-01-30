Новости Беларуси. На Могилевщине обнаружено место падения советского военного самолета. Предположительно, осенью 43-го года крылатую машину подбили немецкие истребители, после чего она рухнула в лесной глуши. И больше 70 лет место его падения оставалось загадкой. И сейчас ещё одним белым пятном истории стало меньше.

83-летняя Анна Тарасенко вспоминает, как в тот далекий вечер 43-го всех домочадцев напугал страшный рёв падающего самолета. Тогда девочке едва исполнилось 9 лет.

Прошло больше 70 лет, но поисковики не теряли надежды во чтобы то ни стало самолёт найти и поднять его на поверхность.

Ирина Недобоева, СТВ:

Только на подготовительные работы по подъему военного самолета ушло не меньше месяца. Чтобы добраться до болота в глухом лесу, где, собственно говоря, и упала крылатая машина, поисковикам пришлось прорубать просеку длинной не меньше, чем 1,5 км.

Уже первые два часа работы приносят результат.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового отряда «Виккру»:

Это фрагмент детали самолета, на котором четко виден прострел от крупнокалиберного немецкого пулемета. Самолет получил пробоину в воздухе. Подбитый он смог долететь сюда и рухнул в этом болоте.

Куски обшивки самолета, патрон от крупнокалиберного пулемета. Поисковики с неподдельным любопытством разглядывают содержимое каждого ковша экскаватора. А вот и долгожданные винт и двигатель. На деталях мотора хорошо читается номер.

Сергей Беспанский, председатель поискового клуба «Виккру»:

Определили цифры 889302. А это уже дает шанс определить тип самолета, экипаж и его боевую судьбу. Как он оказался здесь.

Пилотов в военных условиях готовили быстро. 30 часов учебных полетов и — в бой. Подвесная система парашюта в разбившемся самолете обрезана. А это значит, летчик мог успеть катапультироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Тагаев, руководитель поискового отряда «Эхо войны»:

Нужно найти, кто воевал на этом самолете, кто погиб в этом самолете. Если летчик остался жив, дай Бог, чтоб он воевал и дальше, и дошел до Берлина. А если он погиб, его нужно найти и увековечить.

Поисковики предполагают: 12-цилиндровый двигатель, поднятый из земли, может принадлежать истребителю советской армии. Вероятно, самолет совершал разведывательный вылет, но был подбит врагом. Чтобы выяснить это, у поисковиков уйдёт не один день. Им предстоит вручную перелопатить буквально каждую пядь этой земли. Но искатели говорят: оно того стоит, ведь каждый солдат, добывавший Победу ценой своей жизни, достоин почести быть увековеченным. Пусть и спустя 70 лет!