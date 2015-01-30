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С 1 февраля отменяется работа трамвайных маршрутов №1, 2, 4 и 7

30 января 2015 19:09
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Новости Беларуси. С 1 февраля до вокзала на трамвае не доедешь. Из-за строительства третьей линии метро и закрытия трамвайного движения на улицах Ульяновской и Бобруйской отменяется работа трамвайных маршрутов №1, 2, 4 и 7.

Компенсирует временные неудобства автобусный маршрут №901 «Диспетчерская станция Дружная – улица Змитрока Бядули».

Кроме того, с 1 февраля движение автобусного маршрута №65 восстанавливается по прежней трасса, то есть без заезда  к Театру оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Общественный транспорт

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