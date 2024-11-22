Купить дом в Беларуси за одну базовую. В чём подвох? Разбираемся в подводных камнях

Мечтаете обзавестись собственными квадратами где-нибудь вдали от шумного мегаполиса? Построить уютное гнездышко в краю первозданной природы? Отправляйтесь в белорусскую глубинку. Вдохнуть новую жизнь в пустующие деревенские дома сегодня предлагают всего за одну базовую величину. Кто и как может воспользоваться этим выгодным предложением и какие условия необходимо соблюсти? Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Батуревич, консультант отдела регулирования земельных отношений Госкомимущества. Юрий Царев, ведущий:

Хотим сразу задать вопрос про указ Президента, который позволяет приобретать дома в собственность за одну базовую величину. Что это за указ? Как можно приобретать дома и действительно ли за одну базовую величину?

Евгений Батуревич, консультант отдела регулирования земельных отношений Госкомимущества:

Указ Президента № 116 действительно позволяет приобрести пустующий жилой дом, расположенный в сельской местности. Понятное дело, что не любой дом все-таки можно приобрести по такой стоимости. Есть ряд населенных пунктов, такие как город Минск, областные центры. Указом на территории этих населенных пунктов у нас запрещена продажа за одну базовую. Там все реализуется через аукцион. Кроме того, облисполкомам было дано право определить иные населенные пункты, на территории которых такие дома могут быть проданы только через аукцион. Там, где эти дома пользуются повышенным спросом. В остальном действительно есть возможность приобрести именно за одну базу пустующий дом, если таким образом местный исполком решит его продать.