Жалобы на диалог со специалистами и шумных соседей. Виталий Прима провёл выездной приём граждан

Новости Беларуси. В Минске выстроена система работы с обращениями граждан, но есть случаи формализма. Такое мнение высказал 12 февраля помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима, выслушав проблемы жителей Ленинского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В топе волнующих тем – жилье, заработная плата, трудоустройство. Кто-то жаловался на отсутствие диалога со специалистами, а кто-то пришел просто рассказать о шумных соседях. Ряд вопросов могли быть решены на уровне местной власти. Несомненно, такие встречи – индикатор работы чиновников на местах.

Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:

Есть группа определенных вопросов, которые можно достаточно оперативно решить на местном уровне, на уровне администрации. Поэтому, естественно, мы такие вопросы берем на контроль. В Минске выстроена система по работе с обращениями граждан. Да, присутствуют иногда случаи формализма, некачественного рассмотрения вопросов, обращений граждан. Но мы в данном случае пытаемся их нивелировать и устранять.