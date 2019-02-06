Президенты Беларуси и России встретятся в Сочи 13 февраля

Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России встретятся 13 февраля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что встреча пройдет в Сочи. Эту информацию 6 февраля подтвердила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в повестке дня – наиболее актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, в том числе работа сформированной по решению президентов двусторонней группы.