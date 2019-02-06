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Президенты Беларуси и России встретятся в Сочи 13 февраля

06 февраля 2019 13:36
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Новости Беларуси. Президенты Беларуси и России встретятся 13 февраля. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается, что встреча пройдет в Сочи. Эту информацию 6 февраля подтвердила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, в повестке дня – наиболее актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, в том числе работа сформированной по решению президентов двусторонней группы.

Об этой встрече Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились во время телефонного разговора 31 января.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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