Появится ли возможность у минчан оплатить проезд в общественном транспорте через QR-код?

В Беларуси внедряется новшество – оплата билета на проезд в общественном транспорте через QR-код. Такой эксперимент проводят в Бресте.

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Ездили в командировку в Брест. Общались с коллегами. Но между нашими городами есть разница – сегодня в Минске существует система АСОП, а в Бресте ее нет. Поэтому к нам приходят компании-разработчики, мы предлагаем всем ознакомиться с нашими техническими требованиями. И в случае, если их системы будут соответствовать нашей системе, чтобы интегрировать ее правильно, чтобы сохранить целостность нашей системы. Пока предложений, которые соответствуют нашему ТЗ, не поступало.