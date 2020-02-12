Когда в Минске проезд можно будет оплатить с мобильного телефона?

Сегодня поездку в общественном транспорте Минска можно оплатить с мобильного телефона. Но только на одном маршруте.

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Такая функция совместно с банковской карточкой работает только на 6-ом трамвайном маршруте. Если нам удастся решить все проблемные аспекты, и мы будем тиражировать банковскую карточку на весь общественный транспорт, тогда будет и мобильная оплата.

