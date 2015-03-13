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У Минской центральной таможни появилось собственное Знамя

13 марта 2015 07:25
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Новости Беларуси. Собственное Знамя появилось у Минской центральной таможни. Торжественная церемония вручения прошла в музее истории Великой Отечественной войны. А после молодые сотрудники таможни приняли присягу.

В мероприятии участвовали руководители Таможенного комитета, представители Совета Безопасности, органов власти, ветераны.

Таможенная служба Беларуси стоит на страже экономических интересов страны. Среди основных направлений ее работы – таможенный контроль, информационная безопасность, пресечение контрабанды и других правонарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Таможня Беларуси # Фотофакт

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