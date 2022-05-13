Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Кто такие минеры и как вербуют минчан в наркобизнес? Где и как обычно прячут в большом городе запрещенный товар? И куда идти, когда обратной дороги уже нет? Об этом пойдет речь в выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ 14 мая в 16:40. Куда ведет белая дорожка?

Лет в 20 я первый раз употребил. В 28 лет я уехал в центр реабилитации. Я попал.



Как наркобизнес ломает жизни?





Это лишение свободы. По части 3 – от 6 до 15 лет. По части 4, то есть в составе организованной группы, – от 10 до 20 лет.



За маленький клад – большой срок. Что затягивает в опасную игру наших детей?

Зарплата за один заклад – 10-12 белорусских рублей. Установлены уже соорганизатор и руководитель этого магазина. Он уже был задержан.



И как оттолкнуться от дна и вернуться к нормальной жизни?

Закрыв двери центра за собой, выйдя в обычный мир, мы стали свободны от зависимости.