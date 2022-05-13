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Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»

13 мая 2022 11:53
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Новости Беларуси. Кто такие минеры и как вербуют минчан в наркобизнес? Где и как обычно прячут в большом городе запрещенный товар? И куда идти, когда обратной дороги уже нет?

Об этом пойдет речь в выпуске ток-шоу «Большой город». Включайте СТВ 14 мая в 16:40.

Куда ведет белая дорожка?

Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»-1

Лет в 20 я первый раз употребил. В 28 лет я уехал в центр реабилитации. Я попал.

Как наркобизнес ломает жизни?

Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»-4



Это лишение свободы. По части 3 – от 6 до 15 лет. По части 4, то есть в составе организованной группы, – от 10 до 20 лет.

За маленький клад – большой срок. Что затягивает в опасную игру наших детей?

Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»-6

Зарплата за один заклад – 10-12 белорусских рублей.

Установлены уже соорганизатор и руководитель этого магазина. Он уже был задержан.

И как оттолкнуться от дна и вернуться к нормальной жизни?

Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»-9

Закрыв двери центра за собой, выйдя в обычный мир, мы стали свободны от зависимости.

Вербовка в наркобизнес. Как затягивают минчан в опасную игру? Анонс «Большого города»-12

Не упустим заметные новости мегаполиса и поделимся, как провести выходные. Расскажем легко о важном 14 мая в 16:40. Не пропустите.

# Наркотики # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Фотофакт

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