Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске

Рыба – карась, ярмарка началась. На смену сезонным овощным рядам в столицу приходят рыбные «базары». В минувшие выходные на бульваре Тракторостроителей развернулся настоящий мини-рынок. Любителям рыбы шопинг пришелся по душе. Прилавки буквально ломились от изобилия продукции белорусских рыбхозов. Здесь и карп – по 5 рублей за кило, форель – за 11 и даже осетр – почти за 18 рублей.

Продавец:

Карася и карпа сегодня привезли. Если вы хотите фаршированную рыбу, это в пределах от килограмма до полтора, а если хотите пожарить, то, пожалуйста, до килограмма.

Чтобы на ярмарке чувствовать себя как рыба в воде, эксперты советуют запомнить несколько правил. Прежде всего понюхайте выбранную вами тушку – у свежей почти нет запаха. Плавники должны быть в аккуратном состоянии. Не забывайте, что у свежей рыбы слизь на коже прозрачная, но если она стала блеклой и липнет к рукам – такую лучше не покупать.

Продавец:

Женщины любят зеркального карпа, его надо меньше чистить, он немного жирный. Карп лучше жарить в чешуе. Это, например, зеркальный карп.

Вот это обычный карп, он в чешуе.

Такие вот щуки мы выращиваем.

А вот тем, кому чистить рыбу, вообще, неохота на ярмарке предложат готовую продукцию: карпы холодного копчения, амур и толстолобик.

Продавец:

Наш рыбхоз делает очень вкусные консервы. Есть вяленая рыба, а также копченая на ольховых опилочках. Никакой химии и все натуральное.

Но несмотря на огромный выбор, из года в год хедлайнер рыбной ярмарки – карп – самый жирный и сочный, а вот на втором месте щука.