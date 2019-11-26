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Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске

26 ноября 2019 07:11
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Рыба – карась, ярмарка началась. На смену сезонным овощным рядам в столицу приходят рыбные «базары». В минувшие выходные на бульваре Тракторостроителей развернулся настоящий мини-рынок. Любителям рыбы шопинг пришелся по душе. Прилавки буквально ломились от изобилия продукции белорусских рыбхозов. Здесь и карп – по 5 рублей за кило, форель – за 11 и даже осетр – почти за 18 рублей.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-1

Продавец:
Карася и карпа сегодня привезли. Если вы хотите фаршированную рыбу, это в пределах от килограмма до полтора, а если хотите пожарить, то, пожалуйста, до килограмма.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-4

Чтобы на ярмарке чувствовать себя как рыба в воде, эксперты советуют запомнить несколько правил. Прежде всего понюхайте выбранную вами тушку – у свежей почти нет запаха. Плавники должны быть в аккуратном состоянии. Не забывайте, что у свежей рыбы слизь на коже прозрачная, но если она стала блеклой и липнет к рукам – такую лучше не покупать.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-7

Продавец:
Женщины любят зеркального карпа, его надо меньше чистить, он немного жирный. Карп лучше жарить в чешуе. Это, например, зеркальный карп.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-10

Вот это обычный карп, он в чешуе.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-13

Такие вот щуки мы выращиваем.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-16

А вот тем, кому чистить рыбу, вообще, неохота на ярмарке предложат готовую продукцию: карпы холодного копчения, амур и толстолобик.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-19

Продавец:
Наш рыбхоз делает очень вкусные консервы. Есть вяленая рыба, а также копченая на ольховых опилочках. Никакой химии и все натуральное.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-22

Но несмотря на огромный выбор, из года в год хедлайнер рыбной ярмарки – карп – самый жирный и сочный, а вот на втором месте щука.

Зеркальный карп и щука: что ещё продают на рыбной ярмарке в Минске-25

В следующий раз рыбхозы Беларуси развернут свою ярмарку с 29 ноября по 1 декабря на проспекте Рокоссовского 150а, возле кинотеатра «Салют».

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт # Рыба

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