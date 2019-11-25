Чем могут быть опасны слаймы? Объясняем, почему в Беларусь запретили ввоз более 20 наименований

Новости Беларуси. Госстандарт запретил ввоз более 20-ти наименований слаймов. В некоторых из них уровень формальдегида превышал допустимое значение в восемь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Анастасия Ярощик-Корниенко убедилась на личном опыте, что слайм – далеко не безопасный досуг.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Слаймы бьют рекорды по продажам. Дети буквально в эйфории: они из них делают игрушки, растягивают. Как утверждают производители, это хорошо развивает моторику и обладает релаксирующим эффектом.

Он становится примерно таким. Слаймы всех цветов радуги повсюду: в шкафах, на книжных полках и, конечно, в руках. Варвара называет себя слаймером. Вот уже год она не только покупает в магазине липкие новинки, но и сама создает рецепты.

Варвара Сирисько, слаймер:

Сделано из маски-пленки. Если вы знаете, это обычно для лица используется. И даже знает, как отмыть липучку от ковров и одежды. Варвара Сирисько:

Можно попробовать насыпать на вещь со слаймом лимонную кислоту и немножко порастирать.

Я с ним люблю играть.

Попробовать новинку решила и молодая мама Анна. Купили с дочкой слайм, принесли домой. Действительно удовольствие: на вечер ребенок «залип» в игрушке. Но спустя пару часов появились характерные красные пятна. Благо, мама-педиатр первую помощь оказала быстро. Но утверждает: такая аллергическая реакция – еще цветочки.

Анна Купрашвили, молодая мама, педиатр-неонатолог:

Анафилактические реакции, аллергические реакции, где нужно оказание первой медицинской помощи. Ну а в других случаях отсроченная реакция – это аллергические проявления на коже. Как дерматиты.

По сути, в составе лизуна клей (чаще ПВА) и тетраборат натрия. Правильная формула безобидна, но малейшее превышение концентрации веществ приводит к нежелательным последствиям. К тому же в чистом виде тетраборат купить сложно, его для своих рецептов дети находят в весьма странных флаконах.

Олег Стефанович, организатор научно-познавательных программ для детей:

В растворе для линз, в мази, в спреях для ног и так далее. Соответственно, не зная безопасную концентрацию, они выливают огромное количество этих веществ и таким образом могут навредить себе и своему здоровью.

Госстандарт и Минздрав тоже заинтересовались липкой игрушкой, к производителям возникли недетские вопросы: контрольные закупки, лабораторные исследования. В итоге более 20 наименований слаймов запретили ввозить на территорию Беларуси.

Ольга Прокопчик, главный государственный инспектор отдела Госнадзора Гродненской областной инспекции Госстандарта:

По результатам испытаний установлены нарушения показателей безопасности подобной продукции. Уровень миграции формальдегида в модельную среду был превышен в 1,4 раза, уровень миграции спирта метилового превышен в 4 раза. Продавцам были выданы предписания о запрете реализации опасной продукции. Лица, допустившие реализацию такой продукции, были привлечены к административной ответственности. Кстати, слайм, который мы взяли у молодой мамы, не прошел проверку уже с первого взгляда. На нем отсутствует знак качества.

Татьяна Островская, заведующая отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологи:

Здесь нет информации на русском языке, это уже настораживает. Эта игрушка… я бы подумала, дать ли ее ребенку, если бы я такую увидела. Этот знак обозначает, что игрушка соответствует тем требованиям технического регламента, которые предъявляются к игрушкам. То есть на нее есть сертификат соответствия.