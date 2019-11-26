«На моём месте так поступил бы каждый». Милиционера из Дрибинского района наградили медалью за спасение пенсионера из горящего дома

Напомним, пожар произошел в апреле 2019 года в деревне Белая. Сотрудник милиции был на месте уже через пару минут. Узнав, что в доме остался хозяин, Антон без раздумий бросился на помощь.

Новости Беларуси. Медаль «За спасенную жизнь». Заслуженная награда – милиционеру из Дрибинского района. 23-летний сержант Антон Семякин спас пенсионера из горящего дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Семякин, сержант милиции Дрибинского РОВД: Было большое задымление. Я понял, что так я зайти не смогу. Я накинул на себя куртку и тогда уже по стенам до него дошел. Взял его за руку и вывел на улицу. На моем месте так поступил бы каждый. Конечно, волнительно и очень приятно, что глава государства заметил мой поступок. Это большая честь для меня.

Михаил Акинчиц, заместитель начальника Дрибинского РОВД:

Не каждый смог бы войти в горящий дом, чтобы вывести человека оттуда. А Антон смог это сделать. Честь и хвала.

70-летний хозяин позже рассказал, что у него серьезные проблемы с ногами. Выбраться самостоятельно он не смог бы. И если бы сержант не пришел на помощь, могла случиться трагедия.