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«На моём месте так поступил бы каждый». Милиционера из Дрибинского района наградили медалью за спасение пенсионера из горящего дома

26 ноября 2019 06:45
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Новости Беларуси. Медаль «За спасенную жизнь». Заслуженная награда – милиционеру из Дрибинского района. 23-летний сержант Антон Семякин спас пенсионера из горящего дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, пожар произошел в апреле 2019 года в деревне Белая. Сотрудник милиции был на месте уже через пару минут. Узнав, что в доме остался хозяин, Антон без раздумий бросился на помощь.

«На моём месте так поступил бы каждый». Милиционера из Дрибинского района наградили медалью за спасение пенсионера из горящего дома-1

Антон Семякин, сержант милиции Дрибинского РОВД:
Было большое задымление. Я понял, что так я зайти не смогу. Я накинул на себя куртку и тогда уже по стенам до него дошел. Взял его за руку и вывел на улицу. На моем месте так поступил бы каждый. Конечно, волнительно и очень приятно, что глава государства заметил мой поступок. Это большая честь для меня.

«На моём месте так поступил бы каждый». Милиционера из Дрибинского района наградили медалью за спасение пенсионера из горящего дома-4

Михаил Акинчиц, заместитель начальника Дрибинского РОВД:
Не каждый смог бы войти в горящий дом, чтобы вывести человека оттуда. А Антон смог это сделать. Честь и хвала.

70-летний хозяин позже рассказал, что у него серьезные проблемы с ногами. Выбраться самостоятельно он не смог бы. И если бы сержант не пришел на помощь, могла случиться трагедия.

«На моём месте так поступил бы каждый». Милиционера из Дрибинского района наградили медалью за спасение пенсионера из горящего дома-7

# Спасение # общество # Антон Семякин # Михаил Акинчиц # Фотофакт

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