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Зенитно-ракетный комплекс разрабатывают в Минском технопарке

26 декабря 2018 13:06
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Минский городской технопарк – идеальное соединение идей и денег. Впрочем, инвестируют лишь в продуманные идеи, рассказали в программе «Минск и минчане». Так, семь лет назад единственная в Беларуси компания по изготовлению тепловизорных модулей стартовала, как раз, на базе технопарка.

Филипп Баранов, резидент ООО «Минский городской технопарк»:
На сегодняшний момент нами развито достаточно большое количество направлений. Это робототехника, это разработка программного обеспечения, это система видеоанализа, модернизация и разработка высокоточных боеприпасов, восстановление военной техники.

Предприятие входит в состав Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и уже зарекомендовало себя, как надёжный партнёр. Слаженную, а самое главное, эффективную работу здесь ежедневно обеспечивают свыше двухсот человек.

Филипп Баранов:
Изготовлено два комплекса робототехнических. Это высокоинтеллектуальные системы по видеоанализу, обнаружение объектов, для промышленной безопасности, охраны периметра. В этом году мы хотим представить несколько новых образцов военной техники. Это будет зенитно-ракетный комплекс — новый, белорусского производства. А также системы управления отрядами и войсковыми подразделениями.

«Это такой процесс достаточно весёлый»: как стать резидентом Минского городского технопарка?

# Инновации # общество

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