Прямой эфир

«В 2019 году мы получим дополнительные площади». Как развивается Минский технопарк

26 декабря 2018 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Столичный технопарк – симбиоз развитой инфраструктуры и инновационных технологий, рассказали в программе «Минск и минчане».

Разработка гибридного транспорта, оптико-электронных систем, медицинского оборудования и даже беспилотной техники – все эти амбициозные проекты реализуются именно здесь. На научной площадке сегодня размещается 33 резидента, а уже совсем скоро ряды пополнятся ещё четырьмя интересными предприятиями.

«В 2019 году мы получим дополнительные площади». Как развивается Минский технопарк-1

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:
Надо пройти наш экспертный совет. Это Белгосуниверситет, Белорусский инновационный фонд и, естественно, Мингорисполком. Присутствует также профессура кафедр ведущих ВУЗов республики. Есть академики среди экспертов. Каждый может представить свой проект.

«Это такой процесс достаточно весёлый»: как стать резидентом Минского городского технопарка?

Поддержать малый и средний бизнес, развить инновационные направления, привлечь инвестиции в науку – основные идеи технопарка. Для всех компаний созданы необходимые пространства для предпринимательства, технологические центры и жильё для разработчиков.

«В 2019 году мы получим дополнительные площади». Как развивается Минский технопарк-4

Олег Сергеев, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Там несколько проектов совершенно разных зданий. Мы применили единый приём отделки фасадов — алюминиевыми панелями и остеклёнными витражами. В результате все эти разнохарактерные здания превратились в единое целое, и получился у нас ансамбль. Что меня особенно радует, что мы из заброшенной городской промышленной территории сделали хороший, красивый уголочек нашего города.

«В 2019 году мы получим дополнительные площади». Как развивается Минский технопарк-7

В стенах технопарка рождаются и воплощаются в жизнь самые смелые идеи. Десятки реализованных проектов уже сейчас используют не только белорусские, но и иностранные компании. Сейчас научный центр занимает территорию в 15 тысяч квадратных метров. С каждым месяцем растёт и число резидентов.

Владимир Давидович:
В 2019 году мы получим дополнительные площади, примерно 10 тысяч квадратных метров. И в 2020 году ещё 20 тысяч квадратных метров.

С 2011 года на платформе Минского городского технопарка реализовались десятки стартапов – от инноваций в робототехнике до IT и биотехнологий. Каждое новое предприятие – это ещё и дополнительные рабочие места, а значит плюс один кирпичик в фундамент развития столичного мегаполиса.

# Инновации # общество # Владимир Давидович

Другие новости рубрики

Все новости
«Мой бригадир 37 раз звонил». Минчанка оплатила зеркала и ждала 3 месяца
26 декабря 2018 12:11

«Мой бригадир 37 раз звонил». Минчанка оплатила зеркала и ждала 3 месяца

Пищевую добавку, которая поможет не применять антибиотики для сельхозживотных, придумали в Минском технопарке
26 декабря 2018 12:06

Пищевую добавку, которая поможет не применять антибиотики для сельхозживотных, придумали в Минском технопарке

Имеет ли право туроператор требовать доплату после заключения договора?
26 декабря 2018 11:55

Имеет ли право туроператор требовать доплату после заключения договора?