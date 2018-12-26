«В 2019 году мы получим дополнительные площади». Как развивается Минский технопарк

Столичный технопарк – симбиоз развитой инфраструктуры и инновационных технологий, рассказали в программе «Минск и минчане». Разработка гибридного транспорта, оптико-электронных систем, медицинского оборудования и даже беспилотной техники – все эти амбициозные проекты реализуются именно здесь. На научной площадке сегодня размещается 33 резидента, а уже совсем скоро ряды пополнятся ещё четырьмя интересными предприятиями.

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:

Надо пройти наш экспертный совет. Это Белгосуниверситет, Белорусский инновационный фонд и, естественно, Мингорисполком. Присутствует также профессура кафедр ведущих ВУЗов республики. Есть академики среди экспертов. Каждый может представить свой проект. «Это такой процесс достаточно весёлый»: как стать резидентом Минского городского технопарка? Поддержать малый и средний бизнес, развить инновационные направления, привлечь инвестиции в науку – основные идеи технопарка. Для всех компаний созданы необходимые пространства для предпринимательства, технологические центры и жильё для разработчиков.

Олег Сергеев, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:

Там несколько проектов совершенно разных зданий. Мы применили единый приём отделки фасадов — алюминиевыми панелями и остеклёнными витражами. В результате все эти разнохарактерные здания превратились в единое целое, и получился у нас ансамбль. Что меня особенно радует, что мы из заброшенной городской промышленной территории сделали хороший, красивый уголочек нашего города.