«В 2019 году мы получим дополнительные площади». Как развивается Минский технопарк
Столичный технопарк – симбиоз развитой инфраструктуры и инновационных технологий, рассказали в программе «Минск и минчане».
Разработка гибридного транспорта, оптико-электронных систем, медицинского оборудования и даже беспилотной техники – все эти амбициозные проекты реализуются именно здесь. На научной площадке сегодня размещается 33 резидента, а уже совсем скоро ряды пополнятся ещё четырьмя интересными предприятиями.
Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:
Надо пройти наш экспертный совет. Это Белгосуниверситет, Белорусский инновационный фонд и, естественно, Мингорисполком. Присутствует также профессура кафедр ведущих ВУЗов республики. Есть академики среди экспертов. Каждый может представить свой проект.
«Это такой процесс достаточно весёлый»: как стать резидентом Минского городского технопарка?
Поддержать малый и средний бизнес, развить инновационные направления, привлечь инвестиции в науку – основные идеи технопарка. Для всех компаний созданы необходимые пространства для предпринимательства, технологические центры и жильё для разработчиков.
Олег Сергеев, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Там несколько проектов совершенно разных зданий. Мы применили единый приём отделки фасадов — алюминиевыми панелями и остеклёнными витражами. В результате все эти разнохарактерные здания превратились в единое целое, и получился у нас ансамбль. Что меня особенно радует, что мы из заброшенной городской промышленной территории сделали хороший, красивый уголочек нашего города.
В стенах технопарка рождаются и воплощаются в жизнь самые смелые идеи. Десятки реализованных проектов уже сейчас используют не только белорусские, но и иностранные компании. Сейчас научный центр занимает территорию в 15 тысяч квадратных метров. С каждым месяцем растёт и число резидентов.
Владимир Давидович:
В 2019 году мы получим дополнительные площади, примерно 10 тысяч квадратных метров. И в 2020 году ещё 20 тысяч квадратных метров.
С 2011 года на платформе Минского городского технопарка реализовались десятки стартапов – от инноваций в робототехнике до IT и биотехнологий. Каждое новое предприятие – это ещё и дополнительные рабочие места, а значит плюс один кирпичик в фундамент развития столичного мегаполиса.