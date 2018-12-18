«Это такой процесс достаточно весёлый»: как стать резидентом Минского городского технопарка?

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»: Надо посмотреть у нас на сайте заявочные формы, заполнить их – они очень простые. Там анкета участника конкурса, где указываются контактные данные, чем вы занимаетесь, потом – паспорт проекта. Это буквально 2-3 странички текста, где надо дать информацию, чтобы эксперт понял, о чем пойдёт речь. И бизнес-проект. Это облегчённый бизнес-план, где даётся горизонт развития проекта на три года. Основные параметры – это рост объёмов выручки, продукции, экспорт и рабочие места. Вот это всё надо осветить. Затем по вашему этому бизнес-проекту эксперты будут задавать вопросы.

А сама процедура поступления проходит в очной форме у нас в технопарке. У нас это и представители, и учредители – у нас их три: Белорусский государственный университет, Белорусский инновационный фонд и самый основной учредитель – это Минский городской исполнительный комитет, которому весь технопарк фактически и принадлежит.

Кроме представителей, учредителей, у нас профессура ведущих ВУЗов республики, Академии наук. Всё проходит в очной форме. Каждый претендент получает право выступить перед экспертами. А затем они начинают задавать вам вопросы.

Проходит динамично, остро – не все довольны, не все далеко проходят. Это как внутренний конкурс, причём технопарк в нём практически не участвует. Секретарь от нас ведёт протокол, затем, когда каждый выступил и получил свои вопросы, ответил на них, берётся пауза. Эксперты голосуют, затем готовится протокол. В соответствии с принятым решением, по каждой компании или по каждому проекту мы информируем участников.

После этого участник имеет право заключить с нами договор аренды. И кроме этого мы заключаем, так называемый резидентский договор, в котором прописано, что они будут заниматься именно той деятельностью, которую задекларировали на экспертном совете. С момента подписания договора аренды предприятие становится нашим резидентом.

Многие ли доходят до финального этапа?