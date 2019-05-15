Прямой эфир

ЗЕНА рисует свой портрет: видеофакт

15 мая 2019 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После успеха ЗЕНЫ в первом полуфинале «Евровидения» в соцсетях набирает популярность видео, в котором певица рисует свой портрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗЕНА рисует свой портрет: видеофакт-1

Самая юная участница конкурса за несколько минут сделала наброски на бумаге. Нарисовала улыбающуюся себя и написала название конкурсной песни Like it. Видео создания автопортрета опубликовано в официальном Instagram «Евровидения».

ZENA в финале «Евровидения-2019». Вот как отреагировали фанаты конкурса на её выступление

ЗЕНА рисует свой портрет: видеофакт-4

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # общество # ЗЕНА # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пламя мира» в столице Полесья. Репортаж СТВ
15 мая 2019 17:12

«Пламя мира» в столице Полесья. Репортаж СТВ

Новая редакция ПДД в Беларуси. Что изменится? ГАИ объясняет
15 мая 2019 16:42

Новая редакция ПДД в Беларуси. Что изменится? ГАИ объясняет

Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?
15 мая 2019 16:42

Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?