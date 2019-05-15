ЗЕНА рисует свой портрет: видеофакт

Новости Беларуси. После успеха ЗЕНЫ в первом полуфинале «Евровидения» в соцсетях набирает популярность видео, в котором певица рисует свой портрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После успеха ЗЕНЫ в первом полуфинале «Евровидения» в соцсетях набирает популярность видео, в котором певица рисует свой портрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая юная участница конкурса за несколько минут сделала наброски на бумаге. Нарисовала улыбающуюся себя и написала название конкурсной песни Like it. Видео создания автопортрета опубликовано в официальном Instagram «Евровидения».
ZENA в финале «Евровидения-2019». Вот как отреагировали фанаты конкурса на её выступление