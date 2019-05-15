«Пламя мира» в столице Полесья. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. В эти дни то и дело появляются сообщения о путешествии по белорусским городам огня вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От самой границы – стен Брестской крепости – дальше, по другим знаковым местам нашей родины. Несут его не только титулованные спортсмены, но и многодетные мамы, например. Смысл акции понятен: эстафета должна познакомить гостей Игр с Беларусью. А белорусов – зажечь идеей одного большого общего праздника. Уже 17 июня «Пламя мира» встретят в Минске. Корреспондент Петр Бутрим увидел огонь в пути.

Петр Бутрим, СТВ:

Эстафета огня II Европейских игр продолжается и держит курс на восток. Сегодня «Пламя мира» доставили в Пинск. Что интересно, именно здесь создавали спортивную экипировку для белорусских атлетов – несколько тысяч ярких и уже узнаваемых в Европе комплектов.

Как известно, олимпийский огонь горит даже на ветру и под проливным дождем. Но испытывать судьбу в столице Полесья так и не пришлось. Как только на центральной площади был зажжен первый факел, дождь закончился.

Первый факелоносец – местная гордость. 15 лет назад в Афинах Анна Батюшко подняла штангу весом в 115 килограммов – мировой рекорд. Сегодня ноша намного легче.

Анна Батюшко, серебряный призер Олимпийских игр-2004 по тяжелой атлетике:

Обновились мои чувства, которые я когда-то испытывала. Уже этого давно не было. Поэтому очень волнительно и очень довольна.

Артисты, циркачи, писатели и работники белорусских предприятий – каждому участнику забега отмерено по 200-300 метров. Маршрут вышел и на водную гладь Припяти. У причала – Йозеф Мигаш. Посол Словакии среди коллег-дипломатов к эстафете присоединился первым. Хотя еще пять дней назад «Пламя мира» мог увидеть любой житель Братиславы.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный посол Словакии:

Действительно волнительно, хотя я участвовал в открытии Олимпийских игр в Сиднее, потом в Сочи на Олимпийских и Паралимпийских играх. Но факел мне не удавалось нести и быть в эстафете «Пламя мира».

Пронес в руках пылающий символ грядущего форума и генеральный директор нашего телеканала Игорь Луцкий.

Поддержать и стать еще ближе к самому масштабному спортивному событию нашей страны стремятся и крупные компании. Еще прошлым летом национальным партнером II Европейских игр стал «Беларусбанк». Компания уже давно активно помогает развитию футбола, баскетбола, хоккея, фристайла и настольного тенниса.

Сергей Мельник, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Наш проект «Беларусбанка», который направлен на поддержку спорта высоких достижений, который проходит под девизом «Беларусбанк – победим вместе», способствует не только победам наших спортсменов на международной арене, но и пропагандирует здоровый образ жизни. Мы будем поддержку нашим талантливым спортсменам оказывать и в дальнейшем. Понимаем, что проведение этого мероприятия будет дополнительным вкладом в положительный имидж нашей страны.