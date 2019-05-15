Новая редакция ПДД в Беларуси. Что изменится? ГАИ объясняет
Новости Беларуси. 15 мая завершается общественное обсуждение изменений в правилах дорожного движения. О том, чего ждать автомобилистам и не только, поговорим с официальным представителем УГАИ МВД Беларуси Станиславом Соловьем.
Евгений Горин, СТВ:
Станислав, здравствуйте. Как много людей хотят принимать участие в формировании этих правил движения? Попадаются ли ценные замечания, которые впоследствии могут или становятся законом?
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Здравствуйте. То количество сообщений, которое мы видим, говорит о том, что достаточно много людей хотят принять участие в проекте указа об изменениях Правил дорожного движения. Некоторые из них действительно носят рациональное зерно.
Некоторые моменты людям непонятны. Например, о правилах двух полос так называемых для пешеходов, когда впереди перед идущим пешеходом должно оставаться две полосы до проезжающего автомобиля.
Евгений Горин:
Большой общественный резонанс был насчет этого правила.
Станислав Соловей:
Здесь конкретизируется, потому что раньше было непонятно – остается три-четыре полосы и, по сути, водитель не пропускает пешехода. Были разные подходы, и было достаточно много возмущений по этому поводу. Чтобы эта норма была более четкая, вводится такое понятие.
Евгений Горин:
О каких цифрах мы говорим? Вообще много приходит предложений – это десятки, сотни, тысячи?
Станислав Соловей:
Это тысячи предложений, которые в ближайшее время будут активно обрабатываться. Наши специалисты будут смотреть, где есть достойные предложения, которые необходимо обсудить.
Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?
Евгений Горин:
В Беларуси все больше попадается велосипедистов, водителей, которые садятся на экзотические виды транспорта – такие как гироскутеры и сегвеи. Они как-то будут вписаны в новые Правила дорожного движения? Может быть, как-то изменится статус ДТП с их участием и тому подобное?
Станислав Соловей:
Да, действительно, ничто не стоит на месте. Появляются электроскутеры, электромотоциклы, сегвеи и так далее. Это все требует систематизации – что к чему относится. Если средство персональной мобильности, приводимое в движение с помощью электродвигателя, не развивает более 25 километров в час (в нынешней редакции), то тот, кто на нем передвигается, будет приравниваться к пешеходам. Если уже мощности и скорости больше, то, соответственно, из характеристик уже будут приравниваться некоторые к мопедам, а некоторые – к мотоциклам.
Евгений Горин:
Всегда возникает очень много споров, когда сотрудник ГАИ останавливает машину для проверки документов. Как правило, это вызывает достаточно нервную реакцию. Вы как-то анализируете все это, как-то пытаетесь преодолеть? В дальнейшем, может быть, будет учитываться в правилах?
Станислав Соловей:
Что касается законодательства, сегодня сотрудник Госавтоинспекции вправе остановить водителя, в том числе для проверки документов. Без остановки нельзя понять, трезв ли водитель, есть ли у него право управления транспортным средством.
Сколько водителей садится пьяными за руль ежедневно? Рассказывает представитель ГАИ
Евгений Горин:
Кстати, если не ошибаюсь, на майские праздники были задержаны 68 водителей в нетрезвом виде. На ваш взгляд, что нужно предпринять – может быть, даже какие-то радикальные меры – чтобы случаев, когда человек пьяным садится за руль, становилось все меньше и меньше?
Станислав Соловей:
Если проанализировать последние 20 лет, в начале 2000-х, чтобы вы представляли, задерживали за сутки 200-300 нетрезвых водителей. То есть за год порядка 85 тысяч. Сейчас эта цифра составляет порядка 20 тысяч за год. Мы видим: в целом люди понимают, меньше пьют.
Что касается сезонного фактора, сейчас наступила теплая погода, и особенно на выходные увеличивается в 2-2,5 раза число нетрезвых водителей. В будний день задерживается порядка 40-50 водителей, в выходные эта цифра стремится к 100 и больше.
Достаточно жесткие у нас меры ответственности к нетрезвым водителям. Это и административная ответственность, и уголовная повторно в течение года. Лишение водительского удостоверения. Конфискация автомобиля. Штраф до 1000 базовых величин. Но, тем не менее, садятся. В основном это молодые люди после каких-то праздников в вечернее, ночное время. Повлиять на них очень сложно, поэтому мы обращаемся ко всем гражданам: если такие случаи видны, звоните по телефону 102.