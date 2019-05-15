Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?

Новости Беларуси. 15 мая завершается общественное обсуждение изменений в правилах дорожного движения. О том, чего ждать автомобилистам и не только, поговорим с официальным представителем УГАИ МВД Беларуси Станиславом Соловьем.
Новая редакция ПДД в Беларуси. Что изменится? ГАИ объясняет
Евгений Горин, СТВ:
Вопрос о наличии у водителя медицинской справки: нужно ли ему будет постоянно иметь ее при себе?
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Это изменение коснется только тех водителей, у которых водительское удостоверение бессрочное, советского образца так называемая красная книжечка. Срока ограничения в них нет, и, соответственно, если новый указ утвердится, то такие водители должны будут возить с собой медсправку. Это логично, это понятно, потому что кто-то получил права десятки лет назад, и, возможно, какие-то медицинские показания не позволяют уже управлять транспортом. Поэтому это сделано с точки зрения безопасности.