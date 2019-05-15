Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?

Новости Беларуси. 15 мая завершается общественное обсуждение изменений в правилах дорожного движения. О том, чего ждать автомобилистам и не только, поговорим с официальным представителем УГАИ МВД Беларуси Станиславом Соловьем.

Евгений Горин, СТВ:

Вопрос о наличии у водителя медицинской справки: нужно ли ему будет постоянно иметь ее при себе?