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Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?

15 мая 2019 16:42
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Новости Беларуси. 15 мая завершается общественное обсуждение изменений в правилах дорожного движения. О том, чего ждать автомобилистам и не только, поговорим с официальным представителем УГАИ МВД Беларуси Станиславом Соловьем.

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Евгений Горин, СТВ:
Вопрос о наличии у водителя медицинской справки: нужно ли ему будет постоянно иметь ее при себе?

Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?-1

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
Это изменение коснется только тех водителей, у которых водительское удостоверение бессрочное, советского образца так называемая красная книжечка. Срока ограничения в них нет, и, соответственно, если новый указ утвердится, то такие водители должны будут возить с собой медсправку. Это логично, это понятно, потому что кто-то получил права десятки лет назад, и, возможно, какие-то медицинские показания не позволяют уже управлять транспортом. Поэтому это сделано с точки зрения безопасности.

Кому из водителей нужно возить с собой медицинскую справку?-4

# Правила дорожного движения # общество # Станислав Соловей # Фотофакт

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