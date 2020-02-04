Лекции – это скучно. Как МЧС обучает детей с помощью современных технологий и интерактивных игр

Новости Беларуси. С начала 2020 года в Минской области произошло 107 пожаров, в которых погибли 22 человека, сообщают в программе «Минщина» на СТВ.

Эта цифра могла быть меньше, если бы люди более серьезно относились к собственной безопасности, говорят спасатели. А потому сотрудники МЧС постоянно проводят работу с населением. Особое внимание – детям.

В Клецке открылся районный мини-центр безопасности. На экскурсию отправилась наш корреспондент Вероника Сайко.