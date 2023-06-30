Генная инженерия – будущее человечества или риск гибели всего живого? Рассуждают учёные

2008 год. Датский генетик Ганс Эйберг заканчивает обширное исследование в области наследования цвета глаз, изучив тысячи ДНК людей со всего земного шара. Эйберг приходит к довольно неожиданному выводу – все люди с голубыми глазами связаны друг с другом и фактически являются очень дальними родственниками. Они происходят от одного человека, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии:

Изначально все люди были кареглазые. И примерно 6-10 тысяч лет назад в двух генах произошли мутации, которые были связаны с синтезом этого темного пигмента. И у людей с голубыми глазами перестал образовываться этот пигмент, соответственно, люди получились голубоглазые. Генетики не слишком удивляются появлению голубых глаз как таковых. Человеческая ДНК не столь уж стабильна, поэтому «голубоглазая» мутация вполне могла произойти. Гораздо большее недоумение у ученых вызывает тот факт, что один раз возникшая мутация не исчезла, а принялась распространяться по всему земному шару.

Елена Гузенко:

Люди очень боятся слова «мутация». Они неправильно боятся этого слова. Раньше говорили мутация, соответственно, болезни, какие-то аномалии и прочее. Сейчас уже ученые даже не говорят слово «полиморфизм», а говорят слово «вариант гена». Это такой более нейтральный термин, не пугающий, поскольку действительно пугаться абсолютно нечего. Слово «мутация» зачастую несет в себе негативный подтекст. Услышав его, обычно возникает ассоциация с тяжелыми заболеваниями и аномалиями. Но это не совсем так. Одной из известных представительниц генетической мутации считается Элизабет Тейлор – актриса и королева Голливуда. Ее главной отличительной чертой стал магнетический взгляд с необычным васильковым цветом глаз и удивительно густыми ресницами.

Еще в раннем детстве глаза Элизабет привлекали такое внимание, что родители даже обращались к врачам. Выяснилось – это действительно редкая аномалия, двойной ряд ресниц, а если по-научному – дистихиаз. Зачем природе такая мутация и в каких случаях она могла бы стать полезной? Единого мнения нет. К слову, генетические мутации подарили нам не только тяжелые и неизлечимые заболевания, но и эволюционные преобразования, когда носитель может выжить в тяжелых условиях или стать лучше. Сегодня генетика добилась фантастических успехов. Специалисты уверены: она может избавить нас от голода и самых страшных болезней.

Анна Яцкив, старший научный сотрудник лаборатории молекулярных основ стабильности генома Института генетики и цитологии:

В принципе какие-то вещи уже могут люди пытаться лечить на уровне генов. Но, конечно, это очень перспективное направление, и тут еще больше предстоит узнать, чем известно. Будущее человека стоит за генной инженерией. Так смогут ли ученые менять ДНК еще на этапе развития плода, убирая все негативные последствия? Елена Гузенко:

Боюсь строить прогнозы. Биотехнологии – это, наверное, самая развивающаяся область в науке. Поэтому через сколько лет мы полностью избавим человечество от генетических болезней, может быть, пройдет 50 лет. Как именно генетика влияет на способности человека?

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии:

Ребенка с самого раннего возраста, с 2-4 лет можно привести на генетическое тестирование и уже на этом этапе определить предрасположенность к какому-либо виду спорта.

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии:

Люди рождаются и флегматики, и холерики. Эта характеристика сохраняется на протяжении всей жизни. Как бы жизнь ни сложилась, все равно флегматик никогда не станет холериком и наоборот. И в состоянии ли человек перехитрить генетическую программу? Елена Гузенко:

Биология – очень сложная наука. Это не физика, где можно взять линейку и померить, или механика, где можно разобрать, а потом все собрать. В биологии так не работает. И чем глубже ты погружаешься во все эти проблемы, тем ты все больше и больше понимаешь, насколько мы сложные существа.

Сегодня генная терапия переживает резкий взлет. Но ученые предупреждают – эксперименты с генами человека, животных или растений могут иметь самые непредсказуемые последствия, вплоть до гибели всего живого на планете. Молекулярная генетика и связанные с ней исследовательские и инженерные методы делают возможным такие манипуляции над живыми организмами, которые ученые прошлого даже не могли себе представить. И всегда стоит помнить о том, что создание новых форм жизни и игра в Бога не так уж этичны. Елена Гузенко:

Многие люди выступают за то, что не надо вмешиваться во все эти процессы, потому что человек – это единственный биологический объект, который не подвергается эволюционному отбору. Мы живем в теплых помещениях, мы придумали себе лекарства, избавляемся от инфекционных болезней, у нас вообще не идет отбор, мы становимся очень тепличными. Ирма Моссэ:

Все равно этических вопросов очень много. Кого делать, как делать, зачем и к чему это приведет.